"Abitare, in Europa": ad Alba un incontro sulle politiche per la casa

Come trasformare le grandi politiche europee e nazionali sulla casa in risposte concrete ai bisogni delle comunità locali? È questo il tema al centro dell'appuntamento di "Dialoghi Europei", dedicato al tema "Abitare, in Europa".

L'incontro si terrà martedì 13 ottobre, dalle ore 17.00 alle 18.30, in Sala "Vittorio Riolfo", Cortile della Maddalena con ingresso via Vittorio Emanuele II 19, ad Alba, e sarà un'occasione per approfondire uno dei temi più urgenti per città e territori: quello dell'accesso alla casa e delle nuove politiche abitative.

Ospite dell'appuntamento sarà Nicla Dattomo, architetta ed esperta di politiche abitative e Project manager in KCity, che porterà il proprio contributo e la propria esperienza sul tema delle politiche per l'abitare e della loro traduzione in strategie territoriali.

L'evento rientra nel programma "Dialoghi Europei" ed è promosso da Europe Direct – Cuneo Piemonte Area Sud Ovest e PLIN – Projects for Learning Innovation, in collaborazione con il Comune di Alba.

Nel corso dell'incontro si parlerà delle opportunità legate ai grandi piani europei e nazionali, dallo European Affordable Housing Plan al Piano Casa nazionale, con particolare attenzione alle prospettive della loro attuazione a livello locale.