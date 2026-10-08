Cisl Run 2026, consegnati 9.000 euro ad A-Fidati Cuneo

Questa mattina, 8 ottobre, nella sede della Cisl, alla presenza della Presidente dell'Associazione A-Fidati Cuneo, di alcuni suoi rappresentanti e dell'Esecutivo Ust, il Segretario generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione e la Segreteria, hanno consegnato l'assegno con il ricavato della Cisl Run 2026, giunta quest'anno alla sua quarta edizione.

L'assegno, dell'importo di 9.000 euro, rappresenta un contributo importante e sarà interamente destinato a sostenere giovani e famiglie che affrontano situazioni di disagio e sofferenza legate ai disturbi dell'alimentazione.

Il contributo permetterà di finanziare percorsi e corsi con personale qualificato, offrendo sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie e aiutandoli a intravedere un percorso per uscire dall'incubo e dalla sofferenza che stanno vivendo.

L'iniziativa sostiene l'Associazione A-Fidati Cuneo, che si occupa di giovani che attraversano momenti particolarmente delicati della loro vita, segnati da sofferenza e da problematiche quali bulimia, anoressia e comportamenti suicidari.

La consegna dell'assegno testimonia ancora una volta l'importanza della solidarietà e dell'impegno concreto a favore delle persone e delle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di particolare fragilità.

Enrico Solavagione Segretario generale Cisl Cuneo: "La Cisl Run continua ad avere un grande successo perché c'è molta solidarietà e molta partecipazione. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo e speriamo che il ricavato della Cisl Run 2026 possa essere sufficiente per sostenere le terapie fondamentali per chi ha problemi di natura alimentare."

Maura Acconci Presidente A-Fidati Cuneo: "Ringrazio tantissimo la Cisl per averci dato questa opportunità e per averci consegnato questa mattina questo assegno. Questi fondi saranno utilizzati per aiutare le ragazze che hanno problematiche alimentari e che soffrono di queste patologie. La nostra associazione da tanto tempo, da 2019, si occupa di queste problematiche in collaborazione con l'ASL di Cuneo e dei centri supplementari dell'ospedale Villa di Cuneo"

Veronica Valbo infermiera Centro DCA Cuneo: "Questo contributo all'Associazione Familiari è per la nostra équipe un sostegno davvero prezioso, perché si riflette concretamente sulla nostra utenza. Conosciamo bene le criticità della sanità e quanto sia importante garantire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi continuità terapeutica, cure adeguate e le migliori possibilità di presa in carico. Quando i disturbi vengono intercettati e curati in tempi brevi e con gli strumenti adeguati, ragazze, ragazzi e famiglie possono riprendere in mano la propria vita, tornando a essere parte attiva della comunità. Investire nella cura significa quindi non solo sostenere le persone, ma anche tutelare una risorsa preziosa per tutta la nostra società".

Presenti alla consegna in rappresentanza di tutto lo staff organizzativo della Cisl Run: Damiana Olivero Responsabile ufficio vertenze Cisl Cuneo e Daniele Racca Segretario aggiunto Sindacato Inquilini Sicet Cuneo.