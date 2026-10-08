Sicurezza e intelligenza artificiale: Limone Piemonte vince l'Urban Security Award 2026

Il Comune di Limone Piemonte ha ricevuto l'"Urban Security Award 2026" per il progetto "Sicurezza urbana integrata e transizione cloud", presentato dal partner tecnologico Aikom Technology. Il riconoscimento è stato consegnato ieri, mercoledì 7 ottobre a Bologna, nell'ambito di secsolutionforum 2026, la principale mostra-convegno italiana dedicata alla sicurezza fisica e digitale.

La Commissione giudicatrice ha premiato il progetto per il contributo allo sviluppo di buone pratiche nell'ambito della sicurezza fisica e digitale, sottolineando il valore del percorso avviato dal Comune di Limone Piemonte per rendere sempre più efficaci e integrati i sistemi di videosorveglianza a supporto del controllo del territorio.

Il progetto ha portato all'introduzione di un sistema avanzato di videoanalisi basato sull'intelligenza artificiale, che consente di utilizzare in modo più evoluto una parte della rete di videosorveglianza presente sul territorio comunale. Sono circa 80 le telecamere, sulle circa 130 complessivamente presenti a Limone Piemonte, tra impianti comunali e della società Lift Spa, che possono oggi essere supportate dalle funzionalità di analisi intelligente delle immagini.

Il cuore tecnologico del sistema è rappresentato dal software Avigilon Alta di Motorola, che consente di analizzare automaticamente i flussi video e individuare rapidamente persone, veicoli e situazioni specifiche, supportando concretamente l'attività della Polizia Locale. La tecnologia permette di effettuare ricerche mirate all'interno delle immagini, riducendo sensibilmente i tempi necessari per ricostruire determinati episodi, come incidenti o urti tra autovetture, episodi di rissa, abbandono di rifiuti o altri comportamenti illeciti, e di individuare persone sulla base di caratteristiche fisiche o dell'abbigliamento. Il sistema consente, inoltre, di impostare alert automatici per situazioni potenzialmente critiche, con segnalazioni in tempo reale sui dispositivi in dotazione agli agenti, favorendo un intervento più tempestivo.

La sperimentazione del sistema, avviata nell'agosto 2025, ha consentito all'Amministrazione comunale e alla Polizia Locale di verificarne concretamente le potenzialità e di valutarne l'efficacia come strumento di supporto alle attività di controllo del territorio.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo riconoscimento, perché premia un percorso concreto che il Comune di Limone Piemonte ha scelto di intraprendere per rafforzare la sicurezza del territorio attraverso l'innovazione – commenta il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi –. La tecnologia non sostituisce il lavoro delle persone, ma può offrire strumenti sempre più efficaci per supportarlo: poter analizzare in tempi molto più rapidi una grande quantità di immagini significa mettere la Polizia Locale nelle condizioni di intervenire e ricostruire determinati episodi con maggiore tempestività".

"Per un Comune come Limone Piemonte, che durante l'anno registra una presenza molto significativa di turisti e visitatori, poter contare su un sistema di questo tipo rappresenta un importante investimento sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi – prosegue Riberi –. Il premio ricevuto a Bologna ci fa particolarmente piacere perché riconosce non solo l'innovazione tecnologica del progetto, ma anche il lavoro svolto dall'Amministrazione e dai partner che hanno contribuito alla sua realizzazione".e della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, la cui partenza è prevista per venerdì 16 ottobre.