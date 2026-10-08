Temporali sul Cuneese, scatta l'allerta gialla per oggi e domani

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, sono in ripresa fenomeni localizzati con rovesci, possibili allagamenti e frane nel Cuneese, nella morsa fino a domani di una temporanea ma intensa instabilità meteorologica.



E' quanto emesso dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte con la diramazione di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali a partire dal pomeriggio e confermando l'attenzione elevata anche per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre. Il peggioramento riguarda in modo diretto e diffuso tutta la nostra provincia, dove si registra una decisa ripresa delle precipitazioni autunnali con valori puntualmente elevati a sud del Po, mentre sul resto della regione i fenomeni risultano molto più deboli e già in esaurimento dalla serata odierna.

Le aree maggiormente colpite comprendono le valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro, la pianura cuneese e le zone collinari verso Belbo e Bormida. Buona parte della Granda è infatti interessata da rovesci violenti e improvvisi, capaci di innescare criticità immediate come locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, con il rischio concreto di piccoli smottamenti sia nelle vallate montane sia nei centri abitati di pianura.



La vasta area depressionaria, estesa dal Nord Europa alle Isole Canarie, che ha determinato condizioni diffusamente perturbate nella giornata di ieri sul Piemonte, vedrà isolarsi al suo interno nel corso del pomeriggio di oggi sul suo settore più meridionale una circolazione depressionaria centrata tra la Costa Azzurra, il Golfo Ligure e la Corsica: questa evoluzione determinerà un nuovo più deciso peggioramento del tempo sulla nostra regione, con precipitazioni via via più diffuse da metà pomeriggio, che in serata potranno risultare localmente forti o molto forti sul basso Piemonte.

Nel corso della notte e delle prime ore di domani la circolazione depressionaria tenderà gradualmente a traslare verso sud, favorendo così un’attenuazione delle precipitazioni ed un passaggio a condizioni generalmente più stabili in un contesto caratterizzato da nuvolosità variabile, alla quale saranno associati al più deboli ed isolati piovaschi.

Nonostante le potenziali insidie per la viabilità e il territorio, questo passaggio temporalesco porta con sé un fondamentale risvolto positivo, poiché le abbondanti precipitazioni consentono di attenuare la grave e prolungata situazione di siccità che attanagliava la nostra terra da diversi mesi. Il quadro idrogeologico rimane comunque sotto stretto controllo da parte delle autorità, in attesa del prossimo aggiornamento ufficiale dell'Arpa fissato entro le ore 13:00 di venerdì.

Le previsioni indicano che le ultime piogge residue continueranno a insistere sul Cuneese durante le prime ore di venerdì mattina, sempre in un contesto di allerta gialla. Successivamente si farà strada un netto e generale miglioramento delle condizioni atmosferiche per il fine settimana.

In considerazione delle precipitazioni attese per la seconda parte della giornata odierna, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico sul Piemonte meridionale (aree E F G ed M). Le precipitazioni, in ripresa nel corso del pomeriggio odierno, saranno caratterizzate da valori puntualmente più elevati sui settori a sud del Po; i fenomeni potranno causare locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.