Demonte dice addio a Filippo Varrone, che si è spento a 106 anni

Nella serata di lunedì 6 ottobre è mancato all’affetto dei suoi cari Filippo Varrone, all’età straordinaria di 106 anni. Originario di Boves, aveva vissuto a lungo a Demonte, prima di trasferirsi a Roquebrune Cap Martin, in Francia. Lo scorso 22 settembre aveva festeggiato il traguardo dei 106 anni, circondato dall’affetto di parenti e amici.

Anche dopo il trasferimento in Francia, Filippo aveva mantenuto un forte legame con il Cuneese. Lo ha dimostrato la sua partecipazione lo scorso anno all'età di 105 anni alla tradizionale festa delle leve a Boves, dove aveva incontrato anche i bambini nati un secolo dopo di lui.

Si era sposato il giorno di Natale del 1946 con Maria Giordano, trasferendosi poi a Demonte. Nel 1976 era sopravvissuto a una grave caduta da un tetto, riportando ferite importanti ma recuperando con determinazione. Una vicenda che, da allora, lo aveva spinto a raggiungere in pellegrinaggio il Santuario di Sant’Anna di Vinadio, in segno di riconoscenza per la grazia ricevuta.

Lo piangono la figlia Luisella, il genero Giancarlo, i nipoti e i pronipoti, insieme a tutti i familiari e amici che gli hanno voluto bene.

La salma giungerà presso l’Ospedale di Comunità di Demonte oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 18.30.

La camera ardente sarà aperta al pubblico venerdì 10 ottobre dalle 8.00 alle 13.30.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Demonte, con successiva tumulazione nel cimitero di Borgo San Dalmazzo.

Le messe di suffragio si terranno sabato 18 ottobre alle ore 18.00 e domenica 2 novembre alle ore 11.00, entrambe nella Chiesa Parrocchiale di Demonte.

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e chiede di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte alla Parrocchia San Donato di Demonte.