L’UniTre di Bagnolo inaugura il nuovo Anno Accademico 2025-2026

Lunedì 13 ottobre, alle 21, nel Salone parrocchiale San Paolo, l’Università delle Tre Età dedicata alla ‘Professoressa Lidia Vottero’ di Bagnolo Piemonte inaugurerà ufficialmente il nuovo Anno Accademico 2025-2026.



La serata, aperta al pubblico, sarà l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Direttivo e illustrare nel dettaglio le novità del nuovo anno.

I docenti presenti introdurranno i propri corsi, offrendo ai partecipanti una panoramica dell’ampia offerta formativa.



Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco conviviale, un momento di incontro e amicizia tra soci, insegnanti e simpatizzanti.

Il presidente Erik Lazzari ha sottolineato lo spirito che anima l’associazione: “L’Università delle Tre Età è una comunità viva, dove lo studio diventa condivisione e amicizia. Alcuni corsi sono stati riconfermati, altri rappresentano nuove proposte. L’UniTre è un’occasione d’incontro tra generazioni e di crescita reciproca. La cultura è un ponte tra le generazioni: chi insegna lascia un segno, chi impara accende una luce. L’UniTre vive di queste luci che, insieme, illuminano la comunità”.

Nel suo messaggio, il Consiglio Direttivo ha voluto ringraziare tutti coloro che collaborano alla buona riuscita delle attività: “Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale per la disponibilità dei locali e il contributo offerto, alla Casa di Riposo IPAB ‘Domenico Bertone’, in particolare al direttore Francesco Tolio e al commissario Francesco Seri, per la collaborazione instaurata e per la concessione degli spazi destinati ad alcuni corsi.

Un grazie anche al parroco don Osvaldo Malerba per la concessione del Salone parrocchiale, alla Polisportiva di Bagnolo per i locali dedicati al corso di ballo, e alla Bene Banca – Credito Cooperativo di Bene Vagienna, sede di Bagnolo, per il costante impegno a favore dell’associazione”.

L’UniTre rivolge infine: “Un pensiero riconoscente all’UniTre Nazionale per il continuo supporto e, soprattutto, al corpo docente, sempre disponibile e attento nel mettere la propria professionalità al servizio della comunità bagnolese”.

Anche per quest’anno, la quota associativa resta invariata a 35 euro.

Le modalità di tesseramento saranno comunicate a breve attraverso i canali ufficiali dell’associazione, ma sarà possibile iscriversi direttamente durante la serata inaugurale. Si ricorda agli iscritti dell’anno scorso di portare con sé la tessera nazionale.

Il programma 2025-2026 dell’UniTre di Bagnolo si conferma ampio e variegato, con corsi che spaziano dalla cultura al benessere, dalle arti alle scienze.

Tra le proposte figurano lezioni di lingue straniere (inglese e spagnolo), psicologia, osteopatia, erboristeria, numerologia, enologia, armocromia, difesa personale, yoga, fitness musicale, ma anche corsi pratici come pittura, uncinetto, cosmetologia, riflessologia e giardinaggio.

Non mancano i percorsi dedicati al benessere e alla crescita personale, come la meditazione con campane tibetane e di quarzo, la medicina ayurvedica e il minimalismo, insieme a momenti di movimento come educazione fisica, ginnastica posturale e ballo liscio.

Accanto ai corsi riservati agli associati, l’UniTre propone anche un calendario di conferenze gratuite e aperte al pubblico, pensate per avvicinare la cultura a tutta la cittadinanza. Tra gli appuntamenti in programma: ‘Luce oltre la soglia. Villa Azzurra’, presentazione del libro a cura della professoressa Barbara Derro;

‘Letteratura e psicologia: Luigi Pirandello’, con il professor Erik Lazzari e la professoressa Cristiana Balbo Mussetto.

Inoltre ‘Come leggere una bolletta della luce’, incontro informativo con la relatrice Mirella Peano.

Con un programma tanto articolato e un clima di collaborazione e entusiasmo, l’UniTre di Bagnolo si conferma un punto di riferimento per chi crede che la cultura sia un valore condiviso e senza età.