La crescita esponenziale di Bitcoin ha spinto investitori e principianti a riversarsi nel cloud mining, guadagnando 3.700 dollari al giorno

La sorprendente crescita di Bitcoin ha nuovamente scosso il mondo finanziario globale. Il suo prezzo ha superato i massimi storici, attirando l'attenzione di innumerevoli investitori e principianti. In questo contesto, la piattaforma di cloud mining Topnotch Crypto è diventata una nuova opzione per gli investitori alla ricerca di rendimenti elevati con basse barriere all'ingresso, innescando un'ondata globale di investimenti nel cloud computing.

In passato, chi desiderava partecipare al mining di Bitcoin si trovava ad affrontare una serie di ostacoli, tra cui costosi macchinari per il mining, costi energetici e manutenzione delle attrezzature. Oggi, il cloud mining di Topnotch Crypto ha completamente cambiato questo scenario.

Topnotch Crypto, costituita nel Regno Unito nel 2020, gestisce mining farm in paesi di tutto il mondo, tra cui Islanda, Canada, Pakistan e Finlandia, e genera rendimenti minerari efficienti da energia solare, eolica e idroelettrica ecosostenibili.

Opzioni contrattuali flessibili: da poche centinaia di dollari a 300.000 dollari, per soddisfare le esigenze degli investitori con diverse propensioni al rischio.

Liquidazione giornaliera dei profitti: i profitti vengono distribuiti ogni 24 ore, con possibilità di prelievo o reinvestimento.

Programma di premi di affiliazione: guadagna fino al 5% in premi di affiliazione e crea un flusso di reddito a lungo termine.

Green Energy Driven: Impegnato nella sostenibilità ambientale e nella riduzione delle emissioni di carbonio.

Sicurezza e conformità: aderisce agli standard di sicurezza internazionali quali McAfee® e Cloudflare® e utilizza la tecnologia di isolamento cold wallet per migliorare la sicurezza dei fondi.

Partecipa facilmente al cloud mining di Topnotch Crypto. Mining e guadagni immediati con un semplice smartphone.

Avvia facilmente il cloud mining in tre passaggi:

1. Iscriviti per ricevere un bonus di $ 15.

Utilizza il tuo indirizzo email per registrare un account gratuito su Topnotch Crypto e ricevere subito un bonus di iscrizione di 15 $.

2. Scegli il piano di mining giusto.

Dai contratti di prova a breve termine ai piani di reddito stabile a medio e lungo termine, puoi configurare e aggiornare in modo flessibile in qualsiasi momento.

3. Guadagna soldi ogni giorno.

Una volta che il contratto è attivo, i guadagni vengono distribuiti automaticamente ogni giorno e possono essere prelevati o reinvestiti in qualsiasi momento.

Esempio di contratto:

BTC (Canaan Creative Avalon A1466): investimento di $ 100, utile netto totale di $ 108

Dogecoin (Antminer S17pro): investimento di $ 500, utile netto totale di $ 532,5

BTC (Avalon Miner A1246): investimento di $ 1.100, utile netto totale di $ 1.254

BTC (Shenming Miner M30S+): investimento di $ 3.000, utile netto totale di $ 3.675

BTC (Antminer S19K Pro): investimento di $ 10.000, utile netto totale di $ 15.100

BTC/BCH (Antminer S21): investimento di $ 50.000, utile netto totale di $ 92.750

Conclusione:

Con la continua crescita di criptovalute popolari come BTC, gli investitori hanno bisogno di saggezza e strategia. La piattaforma Topnotch Crypto è una soluzione intelligente che offre agli utenti globali rendimenti stabili, copertura del rischio e valore aggiunto a lungo termine nell'attuale contesto di mercato turbolento.



Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale: https://topnotchcrypto.com/

Indirizzo email ufficiale: info@topnotchcrypto.com

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.