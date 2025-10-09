Paura del dentista? La risposta nella sedazione cosciente [VIDEO]

Superare e affrontare la paura del dentista resta ancora oggi una delle principali cause per cui le persone non si prendono cura dei propri denti.
Per andare incontro ai bisogni soggettivi e riconoscere le fragilità dei pazienti la Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone adotta apposite misure e strategie. Tra queste la sedazione cosciente.
“La sedazione cosciente non è come un'anestesia totale – precisa il dottor Tirone -, che non si può effettuare in uno studio dentistico. Oggi la chirurgia sta cercando il più possibile di ridurre gli interventi in anestesia totale, peraltro mai privi totalmente di rischi, preferendo quella locale meno invasiva, rischiosa e costosa. Tale procedura non implica un ricovero post operatorio e, al termine dell'intervento, il paziente è sveglio, potendo riprendere le sue attività quotidiane già dal giorno successivo. Con la sedazione cosciente la paura e l’ansia si azzerano nonostante il paziente resti sveglio durante l'intervento. In questo modo si possono trattare casi anche complessi, che fino a qualche tempo si potevano gestire solamente in ospedale”.
La procedura è effettuata dai 7 anestesisti eserti della cui collaborazione si avvale la Clinica Salzano Tirone che, grazie all'autorizzazione specifica alla chirurgia ambulatoriale complessa, può gestire ogni tipo di intervento chirurgico odontoiatrico.
