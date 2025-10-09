Alba: con Langhe Experience si pianta un albero tartufigeno per il futuro del territorio

In occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Langhe Experience – Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero presenta una proposta turistica che è anche un progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio: “Cerca il tartufo e pianta il tuo albero tartufigeno” , una nuova esperienza pensata per chi desidera vivere in modo profondo e consapevole l’incontro con il Tartufo Bianco d’Alba e il suo territorio.

Accompagnati da un Trifolau esperto e dal suo fidato cane, gli ospiti sono invitati a partecipare alla tradizionale cerca nel bosco, vivendo da vicino l’emozione della scoperta di uno dei prodotti più rari e pregiati della gastronomia mondiale.

Al termine della cerca, si compie un gesto simbolico ma concreto: la piantumazione di un albero tartufigeno (quercia, tiglio, carpino o nocciolo), accompagnata dal rilascio di un Certificato di Adozione personalizzato, che sancisce il contributo personale dell’ospite alla biodiversità delle nostre colline.

Il Tartufo Bianco d’Alba è molto più di un’eccellenza gastronomica: è il frutto di un equilibrio delicato tra terra, clima, boschi e tradizione.

Tutelare il tartufo significa proteggere un ecosistema complesso e minacciato, dove ogni elemento – dal tipo di terreno agli alberi simbionti, dall’umidità alle pratiche agricole – gioca un ruolo fondamentale.

Le mutate condizioni climatiche, la frammentazione del paesaggio e la riduzione delle piante adatte alla crescita del tartufo rendono necessario un intervento attivo e consapevole.

In questo senso, l’attività proposta da Langhe Experience, in collaborazione con la Fiera del Tartufo, diventa un esempio virtuoso di turismo sostenibile, che affianca all’emozione del viaggio un impatto positivo duraturo sul territorio.

Langhe Experience, da oltre trent’anni punto di riferimento per l’accoglienza d’eccellenza in Langhe Monferrato Roero, si impegna quotidianamente nella creazione di esperienze autentiche, legate alla cultura locale e pensate per un pubblico internazionale attento, colto e responsabile.

“Con questa proposta, vogliamo trasformare l’incontro con il tartufo in qualcosa che vada oltre il momento della ricerca: vogliamo che ogni ospite si senta parte attiva nella tutela di questo prodotto straordinario, lasciando un segno tangibile per le generazioni future”, afferma Elisabetta Grasso, direttore di Langhe Experience.

“Turisti che si prendono cura dell’ambiente tartufigeno partecipando alla piantumazione di nuovi alberi?

Niente di più straordinario. Sono entusiasta di questa iniziativa promossa da Langhe Experience che sosteniamo con convinzione come Ente Fiera che organizza la Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba. Questa nuova offerta turistica segna il cambiamento di paradigma. È la dimostrazione che un lavoro corale svolto attorno alla sostenibilità e al rispetto della natura produce nuovi interessanti contenuti e nuove modalità di godere del nostro territorio, diventando parte della nostra comunità e dei nostri valori”, dichiara Axel Iberti, presidente Ente Fiera di Alba.

Aggiunge Carlo Marenda, Trifolau e custode del bosco: “Piantare un albero tartufigeno è un segnale forte, che unisce turismo, natura e futuro. Senza questi alberi non ci saranno più tartufi. E senza tartufi, perderemmo una parte della nostra identità. È un piccolo gesto, ma può fare una grande differenza.”

L’attività sarà disponibile per tutta la durata della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (ottobre-dicembre), ma anche nei mesi successivi, fino a marzo, per mantenere viva l’attenzione su questi temi anche fuori dai riflettori.

INFO UTILI:

Attività: Cerca il tartufo e pianta il tuo albero tartufigeno

Durata: circa 2 ore

Periodo: da ottobre a marzo

Partecipanti: da 2 a 10 persone

Lingue disponibili: italiano, inglese, francese

Dove: Langhe Experience - Il Salotto del Turista – Piazza San Paolo 3, Alba - Ufficio Turistico – Piazza Risorgimento 2, Alba (CN)

www.langhe-experience.it - info @langhe-experience.it

In allegato la locandina dell'evento.