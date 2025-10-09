 / Scuole e corsi

A Cuneo si inaugura il nuovo Anno Accademico Unitre

Il cinema Monviso di Cuneo ospiterà l’evento il 3 novembre, alle ore 15,30

Unitre Cuneo comunica che l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 avrà luogo lunedì tre novembre, con la prolusione del Prof. Guido Curto, dal titolo “Cultura come ricchezza a cominciare dal Cuneese per arrivare al Piemonte e all'Italia”, alle ore 15,30, presso il Cinema Monviso di Cuneo.

Con il mese di ottobre si apriranno le iscrizioni all’Unitre Cuneo per l’Anno Accademico 2025/2026, che si raccoglieranno esclusivamente presso la sede di Cuneo, Piazza II° Reggimento Alpini, 3.

L’Assemblea annuale degli Associati, celebrata giovedì 25 settembre, ha stabilito la quota sociale in € 60,00 sia per i rinnovi che per le nuove iscrizioni.

Questo il calendario di apertura della sede per le iscrizioni:

  • lunedì 13 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle15,30 alle 17,00
  • martedì 14 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • mercoledì 15 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle15,30 alle 17,00
  • giovedì 16 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • venerdì 17 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • lunedì 20 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • mercoledì 22 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • lunedì 27 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,30
  • mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 9,30 alle 11,00

diemme

