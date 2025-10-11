 / Attualità

Attualità | 11 ottobre 2025, 08:38

Il gruppo delle “Tre età” di Verzuolo inaugura l’anno con una gita nelle Langhe

Oltre sessanta partecipanti alla giornata tra arte, storia enogastronomia e convivialità guidata dal professor Alessandro Tonietta

Il gruppo delle "Tre età" di Verzuolo in visita nelle Langhe

Il gruppo che segue i corsi delle “Tre età” di Verzuolo ha aperto il nuovo anno con una gita conviviale nelle Langhe, occasione di incontro e condivisione prima dell’avvio delle attività in calendario dal 5 novembre.

La visita è stata guidata dal professor Alessandro Tonietta, esperto di arte e storia locale, accompagnato dall’assessore alla Cultura Lara Lovera e dal consigliere comunale Lorenzo Trunfio.

Dopo la tappa al Castello di Grinzane Cavour, il gruppo ha pranzato alla ‘Trattoria nelle Vigne’ di Diano d’Alba, dove i partecipanti hanno potuto gustare piatti della tradizione langarola.

Nel pomeriggio, la comitiva ha proseguito con una piacevole passeggiata alla Morra, ammirando lo splendido belvedere affacciato sui vigneti e sulle colline patrimonio UNESCO.

Alla giornata hanno preso parte più di sessanta di persone, verzuolesi e non solo, unite dal desiderio di vivere momenti di cultura e socialità.

“Organizzare uscite come queste – spiega Lovera – crea sicuramente un'ottima occasione per le persone sole, ma anche per tutti coloro che hanno piacere di stare in compagnia e godersi una giornata apprezzando i beni artistici che ci circondano nonché il buon cibo e il magnifico paesaggio langarolo”.

