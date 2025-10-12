A Saluzzo “Lo Squalo” torna sul grande schermo e apre il progetto “Superottimisti: tra memoria e territorio”

Una serata all’insegna del cinema, della memoria e della cultura condivisa è in programma lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21, al Cinema Teatro Magda Olivero, con un doppio appuntamento organizzato da Ratatoj APS nell’ambito della rassegna “Lunedì Cinema”.

Il grande protagonista della serata sarà “Lo Squalo” (1975) di Steven Spielberg, che verrà proiettato nella versione restaurata per celebrare il cinquantesimo anniversario del film. Considerato uno dei titoli più iconici della storia del cinema, vincitore di tre Premi Oscar, tra cui quello per la miglior colonna sonora firmata da John Williams, il film segna la nascita del blockbuster moderno e resta ancora oggi un capolavoro di tensione e spettacolarità.

Ratatoj APS, che cura la rassegna “Lunedì Cinema”, spiega: “Con questo titolo vogliamo celebrare un film che ha segnato intere generazioni con un mix perfetto di suspense e adrenalina. Le due note in crescendo della colonna sonora di Williams sono diventate il simbolo universale della paura. Siamo entusiasti di riportare il pubblico nel mondo dell’allora giovanissimo Spielberg, con un’opera che divenne subito campione d’incassi”.

L’ingresso è di 7 euro (gratuito per i soci ARCI). Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2025/2026 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro), che garantisce l’ingresso gratuito a tutti i film della stagione.

La serata sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del progetto “Superottimisti a Saluzzo: tra memoria e territorio”, curato dall’Associazione Superottimisti APS, archivio regionale di film di famiglia con sede a Torino. L’iniziativa mira alla raccolta, digitalizzazione e valorizzazione di pellicole familiari e amatoriali in formato ridotto (Super8, 8mm, 9,5mm Pathé Baby e 16mm), creando un nuovo archivio collettivo di memorie locali.

Dalla data della presentazione fino all’8 gennaio 2026, sarà possibile consegnare le proprie bobine direttamente a Ratatoj APS presso il Cinema Teatro Magda Olivero, ogni lunedì dalle 16 alle 23 (esclusa la pausa natalizia). Le pellicole verranno digitalizzate gratuitamente e inserite in una futura proiezione collettiva prevista per gennaio.

“Superottimisti – spiegano gli organizzatori – è un archivio vivo, che vuole salvare dall’oblio le immagini di famiglia e restituire nuova vita alla memoria privata e collettiva delle comunità”.

Una serata, dunque, che unisce la magia del grande cinema alla valorizzazione delle memorie locali, per celebrare la potenza delle immagini nel raccontare e tramandare la storia di tutti.