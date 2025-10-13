 / Attualità

A Cherasco tornano le lumache

Domenica 26 ottobre, tra gli appuntamenti enogastronomici, anche un convegno sull’Elicicoltura “metodo breve o metodo naturale”

Domenica 26 ottobre a Cherasco tornano le lumache. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale è nell’ambito di Gusta Cherasco, l’annuale rassegna gastronomica sul territorio, che quest’anno dedica alla gastronomia delle lumache, gli appuntamenti in cucina con abbinamenti della zucca di Piozzo, del Gorgonzola di Cavallermaggiore, i cruset di Borgo San Dalmazzo, i porri di Cervere, la nascetta di Novello, le nocciole di Cortemilia e pere madernassa di Vezza d’Alba.

Al mattino, alle ore 10, nella Sala Conferenze di San Gregorio, si terrà il Convegno sull’Elicicoltura “metodo breve o metodo naturale” organizzato dalla Confederazione Italiana Elicicoltori, che promuove l’allevamento all’aperto con alimentazione fresca, in piena sostenibilità, in un momento in cui le chiocciole vengono anche allevate “in batteria” con il mangime e in minor tempo.

Il risultato di questa scelta è di ottenere un prodotto di scarsa qualità, non in grado di soddisfare tutti i consumatori e la produzione su larga scala e volta unicamente a soddisfare necessità industriali.

“FILIERA LUMACHE ITALIANE”, dovrà porre fine a questa tendenza perversa e fare ritornare le lumache piatto di tradizione sapientemente cucinato dalle mani delle nostre nonne.
 

