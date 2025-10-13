“Aspettando… Meating” di Savigliano esalta la carne bovina piemontese accogliendo i sindaci del territorio, insieme ad ATL Cuneese e ANABORAPI [VIDEO E FOTO]

Ricco parterre di sindaci ieri pomeriggio a Savigliano, in occasione della chiusura dell’appuntamento biennale di “Meating”. In realtà l’edizione 2025 è stata denominata “Aspettando…Meating”, proponendo di fatto un antipasto di quello che sarà l’evento completo, a celebrazione della carne cruda derivata dai bovini piemontesi.

A sostenere la manifestazione in prima linea, oltre al sindaco Antonello Portera, l’ATL (Agenzia Turistica Locale) del Cuneese, rappresentata dal suo vice presidente Mariano Occelli; dall’ANABORAPI con il presidente Andrea Rabino e, come anticipato, da tutti i primi cittadini che hanno promosso anche i loro prodotti tipici eccellenze del nostro Piemonte.

Da Fossano con Dario Tallone, prossimo a rappresentare, dopo aver inoltrato la candidatura in Regione, il “Distretto del cibo della carne degli allevamenti piemontesi”, ottenendo già l’adesione di organizzazioni sindacali dell’agricoltura e di una serie di Comuni. Nel frattempo si terrà la terza edizione della “Mostra nazionale della Razza Bovina Piemontese” del 7, 8 e 9 novembre.

Poi la partecipazione di Carrù, con il sindaco Nicola Schellino, con la carne di razza bovina promossa nella sua fiera cittadina del prossimo 11 dicembre.

Ceva invece presente con il primo cittadino Fabio Mottinelli e il paese terzo polo del nord ovest piemontese nella macellazione di carne, che ha ricordato la lunga tradizione della “Fiera di Santa Lucia”, nata nel periodo medievale, quando nel 1351 il sindaco di Carrù invitò a questa festa l’omologo di Moncalieri.

Saluzzo ancora con il sindaco Franco Demaria ha voluto ricordare anche i suoi appuntamenti tipici: prima la discesa dei margari a valle con il suo bestiame, poi a settembre Festa Patronale e la Mostra della frisona e della pezzata rossa, poi la celebrazione del ritorno ai monti di un migliaio di allevatori.

A rappresentare invece Cervere il sindaco Corrado Marchisio, con l’eccellenza del Porro di Cervere e a celebrare la mostra bovina locale, con la prima in assoluto tenutasi in paese nel 1811. In ultimo, ma non ultimo, Dario Perucca, presidente della singolare Confraternita della Battuta al Coltello, in rappresentanza del Comune di Trinità.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste.