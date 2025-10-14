 / Attualità

Attualità | 14 ottobre 2025, 18:58

Capodanno di Taizé con le pastorali giovanili di Cuneo-Fossano e Mondovì a Parigi

Una proposta per giovani dai 18 ai 35 anni

Alla fine del 2025, sarà a Parigi e in tutta la regione dell’Île-de-France che avrà luogo la prossima tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra, animato dalla comunità ecumenica di Taizé. Su invito delle Chiese locali di diverse confessioni, migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, si ritroveranno per la preghiera e la condivisione, in uno spirito di festa e fraternità. Con gioia anche noi non vogliamo mancare!

Il programma comprenderà ogni giorno preghiere comuni e condivisioni in piccoli gruppi, con iniziative locali incontrando testimoni di speranza, possibilità di workshop su una vasta gamma di temi e occasioni per scoprire la ville lumière! Accoglienza, essenzialità e condivisione per uomini e donne del nostro tempo in ascolto del Vangelo.


Iscrizioni entro e non oltre il 15 novembre 2025
https://forms.gle/mf7Uexb8VAsicQxB9

