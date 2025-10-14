Cherasco, open day al nuovo asilo nido di Roreto: una giornata di incontro, partecipazione e comunità

Sabato 4 ottobre si è svolto l’atteso open day del nuovo asilo nido di Roreto di Cherasco, una giornata che ha unito istituzioni, sostenitori e famiglie in un importante momento di condivisione e scoperta.

La mattinata è stata dedicata all’incontro tra l’Amministrazione comunale, gli sponsor e i sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione e all’allestimento della struttura. Nell’ottica della continuità del sistema educativo 0-6 anni è intervenuto anche Alberto Galvagno, dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Taricco” di Cherasco. È stata, per l’Amministrazione, un’occasione per ringraziare chi ha reso possibile un progetto tanto importante per la comunità.

Nel pomeriggio le porte del nido si sono aperte alle famiglie, che hanno potuto visitare per la prima volta i nuovi spazi, ricevere informazioni sul servizio e confrontarsi direttamente con l’Amministrazione comunale. Numerosa la partecipazione di grandi e piccini e grande l’interesse mostrato, segno dell’importanza che il tema dell’infanzia e dei servizi educativi riveste per il territorio.

«L’asilo nido di Roreto rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità. - ha dichiarato il sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti - È un luogo pensato per accogliere i più piccoli in un ambiente sicuro e moderno, ma anche un segnale concreto dell’attenzione che questa Amministrazione riserva alle famiglie. Proprio in questi giorni siamo impegnati nelle procedure per poter completare anche a Cherasco capuologo il polo scolastico con l’asilo nido, offrendo anche al centro città questo importante servizio».

L’assessore all’Istruzione, Stefania Allasia, ha aggiunto: «L’open day è stato un momento di grande partecipazione e confronto. Vedere tanti genitori interessati e dialogare con loro, ci conferma che investire in servizi educativi di qualità è una scelta giusta, condivisa e indispensabile per una città come Cherasco. A nome di tutta l’Amministrazione voglio ringraziare non solo gli sponsor ma anche tutti gli uffici che hanno lavorato e continuano a lavorare con impegno e costanza alla realizzazione di questo progetto».

Da lunedì 6 ottobre a domenica 19 ottobre, sul sito del Comune di Cherasco, sarà possibile accedere al modulo di iscrizione.