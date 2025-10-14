"In Sanità oggi occorre puntare ad una sinergia virtuosa tra pubblico e privato"

“E’ una eccellente forma sussidiaria di collaborazione tra sanità pubblica e privata che dimostra quanto oggi sia necessario anche nel campo della salute, lavorare in rete sul territorio”.
Queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi in visita nel tardo pomeriggio di ieri nella sede provinciale di Med.Art Servizi srl, la realtà operante all’interno di Confartigianato Imprese Cuneo per fornire alle imprese associate servizi organizzativi e di supporto alla Medicina del Lavoro.
La Med.Art Servizi srl, nata nell’estate del 2006 come prima esperienza regionale di società di servizi, è costituita da Confartigianato Imprese Cuneo e una società privata con una lunga esperienza sanitaria del territorio. Attualmente fornisce supporto nel campo della Medicina del Lavoro ad oltre 1.100 aziende cuneesi.
Tra i suoi progetti, vi è il potenziamento della presenza dei suoi servizi in provincia di Cuneo per affiancare sempre più capillarmente le imprese nei percorsi di salute necessari alla creazione del benessere in ambito professionale e personale.
A seguire le interviste di Daniela Bianco – riprese e montaggio Daria Abashkina.