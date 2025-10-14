L'Avis Garessio compie 65 anni

Traguardo importante per l'Avis di Garessio che, la scorsa domenica 12 ottobre, ha festeggiato i 65 anni dalla fondazione della sezione. La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina e, a seguire, si è tenuto il pranzo sociale presso il ristorante "Le Masentine" di Lesegno.

"Ringrazio di cuore i soci donatori per la preziosa attività svolta - ha detto il sindaco Luciano Sciandra, in apertura al pranzo -, l'operato dei donatori è fondamentale per la comunità così come quello di tutti coloro che, a vario titolo, dedicato il proprio tempo al volontariato".



Il presidente Giuseppe Venturino ha poi riassunto i risultati ottenuti nel corso dell'anno e ha preannunciato le prossime attività in programma, tra cui una giornata informativa sul tema della donazione del sangue presso le scuole medie di Garessio.



A conclusione della giornata di festa sono stati premiati i donatori meritevoli: