L'Avis Garessio compie 65 anni

Traguardo importante per l'Avis di Garessio che, la scorsa domenica 12 ottobre, ha festeggiato i 65 anni dalla fondazione della sezione. La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina e, a seguire, si è tenuto il pranzo sociale presso il ristorante "Le Masentine" di Lesegno.
"Ringrazio di cuore i soci donatori per la preziosa attività svolta - ha detto il sindaco Luciano Sciandra, in apertura al pranzo -, l'operato dei donatori è fondamentale per la comunità così come quello di tutti coloro che, a vario titolo, dedicato il proprio tempo al volontariato".
Il presidente Giuseppe Venturino ha poi riassunto i risultati ottenuti nel corso dell'anno e ha preannunciato le prossime attività in programma, tra cui una giornata informativa sul tema della donazione del sangue presso le scuole medie di Garessio.
A conclusione della giornata di festa sono stati premiati i donatori meritevoli:
- Distintivo in rame (dopo 3 anni e 6 donazioni) per Francesca Bianco, Luciana Mellano, Cinzia Pelazza, Roberto Prette, Samuele Salvatico e Federico Viglino;
- Distintivo in argento (dopo 5 anni e 12 donazioni) per Silvia Alberto, Valentina Alfano, Silvio Bologna, Gabriele Naso, Monica Ravotti, Pierluigi Riolfo, Emanuele Roberi, Erica Romagnolo ed Elisa Sciandra;
- Distintivo in oro (dopo 10 anni e 24 donazioni) per Elisa Briatore, Chiara Canavese, Roberto Canova ed Emilio Roberi;
- Distintivo con rubino (dopo 30 anni e 60 donazioni) per Eugenio Arduino.