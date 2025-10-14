Murello celebra la famiglia Calandra: una giornata tra storia, arte e memoria

Una giornata all’insegna della cultura e della memoria dedicato ai membri della famiglia Calandra ha chiuso a Murello un percorso condiviso tra tre comunità unite dal desiderio di riscoprire le proprie radici storiche.

L’evento “Omaggio ai Calandra” ha animato il pomeriggio di domenica 12 ottobre a Murello, tappa conclusiva di un progetto che per tutto l’anno ha intrecciato le realtà di Murello, Savigliano e Acceglio nel segno della conoscenza della famiglia Calandra.

L’iniziativa ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le figure più illustri del casato, protagoniste di rilievo nella storia culturale e civile tra Ottocento e Novecento, evidenziandone il valore umano e l’impegno etico che ne hanno contraddistinto l’opera.

Gli interventi sono stati tutti di alto livello, la prestigiosa e storica Società di Archeologia e Belle Arti (Spaba) di Torino ha presentato gli atti del convegno tenutosi a Torino qualche anno fa dal titolo “I Calandra: Claudio, Davide ed Edoardo.Una famiglia per la cultura”.

Il presidente della Spaba, Aldo Actis Caporale ha introdotto i lavori lasciando al Walter Canavesio il compito di illustrare i contenuti degli atti, approfonditi dal Claudio Roagna, archeologo assistente del professor Paolo De Vingo dell’Università di Torino, riguardo le ricerche compiute da Claudio e suo figlio Edoardo Calandra sulla grande necropoli longobarda di Testona.

A seguire, la professoressa Monica Lanzillotta dell’Università di Rende nonché figura insignita da alcuni anni della cittadinanza onoraria di Murello, ha trattato della narrativa dello scrittore Edoardo Calandra.

La professoressa Maria Rosa Masoero dell’Università di Torino ha illustrato gli atti della giornata di studio “Murello per Calandra” tenutasi a Murello nel 2019 notando come sia raro e importante occuparsi di temi umanistici anche in un piccolo paese come Murello.

La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata alla recente ricerca su Davide Calandra, un altro componente della famiglia passato alla storia come benefattore di Acceglio. Come illustrato dalla ricercatrice Carmen Valoti di Acceglio, di questo Davide fino a poco tempo fa si sapeva poco o nulla.

Fatta fortuna a Torino nella metà dell’ottocento aveva lasciato tutti i suoi beni a beneficio della comunità di Acceglio affinché venisse garantita l’istruzione per tutti i suoi ragazzi.

La sua storia è stata raccolta in un libro, “Il nostro Davide-Il Calandra fondatore dell’Opera Pia di Acceglio e grande benefattore della sua terra” e raccontata in un film, un cortometraggio sceneggiato e girato da Andrea Icardi, il noto regista locale di Santo Stefano Belbo, autore del recente film di successo “Onde di terra”.

Icardi, presente alla serata, ha parlato della genesi dell’opera con alcuni aneddoti e la sua visione ha creato forti emozioni in tutti i presenti.

Fabrizio Milla sindaco di Murello, che ha moderato gli interventi della serata, ha spiegato: “É con grande interesse e passione che stiamo portando avanti negli anni lo studio e la divulgazione della famiglia Calandra e oggi si è aggiunto un altro importante tassello.

Mi ha sorpreso ed entusiasmato la presenza di così tanto pubblico a Murello, il suo interesse è segno della bontà della proposta e in questo pomeriggio con tutti i partecipanti si sono poi aperte altre strade che porteranno a nuovi progetti. Sono convinto – conclude Milla - che anche un argomento definito umanistico possa essere una delle occasioni di valorizzazione e promozione del nostro territorio. La presenza del consigliere regionale Federica Barbero denota l’interesse e la curiosità che questi argomenti possono sollecitare”.