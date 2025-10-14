Forte odore di gas nella scuola elementare di Narzole: evacuati in via precauzionale gli alunni

AGGIORNAMENTO DELLE 15.30: Proseguono gli accertamenti alla scuola elementare di Narzole. La sindaca Paola Sguazzini spiega quanto accaduto: “Verso mezzogiorno si è sentito un forte odore di gas provenire dalla sala mensa e, in via precauzionale, si è deciso di far evacuare i bimbi nel vicino oratorio. Forse un eccesso di zelo, ma sono convinta che è meglio essere zelanti in questi casi”.

Sulle origini dell’odore, al momento, non ci sono ancora spiegazioni certe. La prima cittadina aggiunge: “La cosa strana è che nella scuola non ci sono allacciamenti del gas, perché l’edificio è alimentato tramite teleriscaldamento. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato l’accensione anticipata del riscaldamento e normalmente si sente un odore ‘di bruciato’, ma stamattina era più intenso del solito. Per questo abbiamo ritenuto opportuno chiamare i Vigili del Fuoco”.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire definitivamente l’origine dell’odore e garantire la piena sicurezza della struttura.

Momenti di apprensione oggi, intorno alle ore 14, alla scuola elementare di Narzole, dove insegnanti e personale scolastico hanno segnalato un forte odore di gas proveniente dall’edificio. Immediato l’allarme ai Vigili del Fuoco di Alba, che sono tuttora presenti sul posto per effettuare le necessarie verifiche.

Secondo le prime ipotesi, la perdita potrebbe avere origine nella centrale termica della scuola, ma al momento non vi è ancora conferma ufficiale. In via precauzionale, tutti i bambini e il personale sono stati evacuati.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando per individuare con esattezza il punto della fuga e mettere in sicurezza l’impianto. Non si registrano feriti o intossicati.