Frana sul muro di contenimento: chiusa la SP3 a Bene Vagienna

La SP3 a Bene Vagienna è stata chiusa temporaneamente a causa di una frana avvenuta stamane, lunedì 16 marzo intorno alle 5.30, su un muro di contenimento.

La strada era già stata attenzionata dalla Provincia e dal Comune per ragioni di sicurezza. Il sindaco Claudio Ambrogio ha dichiarato: "Dallo scorso mese il muro era attenzionato con la proprietà del terrazzamento soprastante per la messa in sicurezza del muro. La strada è stata temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza e verrà riaperta appena possibile".

La chiusura della strada è stata disposta per garantire l'incolumità degli utenti e si sta lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Sul posto sono intervenuto i Vigili del Fuoco con una squadra in arrivo da Mondovì, insieme con i volontari di Fossano, autorità e tecnici comunali e della Provincia. Una volta terminate le operazioni di pulizia la circolazione, attualmente interrotta, potrebbe riprendere a senso unico alternato.

Si invitano comunque gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.