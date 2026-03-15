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Fuga di gas a Mondovì in via Vittorio Veneto, intervento di vigili del fuoco e tecnici Italgas
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Cronaca | 15 marzo 2026, 19:22

Fuga di gas a Mondovì in via Vittorio Veneto, intervento di vigili del fuoco e tecnici Italgas

Problema a un tubo della linea del metano nel pomeriggio di oggi: area messa in sicurezza

Imagine di repertorio

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Segnalata nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, a Mondovì una fuga di gas in via Vittorio Veneto.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando è stato individuato un problema a un tubo della linea del metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Successivamente sono arrivati anche i tecnici di Italgas, che hanno effettuato le operazioni necessarie per il ripristino della linea. L’intervento si è concluso intorno alle 17.15.

Redazione

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