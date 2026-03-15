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Viabilità | 15 marzo 2026, 14:13

Auto in fiamme sull’A6 verso Savona: autostrada chiusa per circa 45 minuti

L’incendio al chilometro 93.5, al confine con la Liguria. Intervento dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, nessun ferito

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Autostrada A6 in direzione Savona chiusa nella mattina di oggi, domenica 15 marzo, dopo le 11 per circa 45 minuti.

A causare l'interruzione alla regolare circolazione viaria è stata un'auto che mentre percorreva il tratto tra Ceva e Millesimo quasi al confine con la Liguria, al chilometro 93.5, ha preso fuoco.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente del veicolo, una Bmw a gasolio, che è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Le fiamme hanno interessato completamente la parte anteriore dell’auto, distruggendo il vano motore, mentre la parte posteriore è rimasta sostanzialmente intatta.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, insieme alla Polizia stradale e alla squadra antincendio dell’autostrada.

Per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio e la successiva messa in sicurezza del mezzo e dell’area, il tratto autostradale è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per circa tre quarti d’ora. Si sono verificate code e rallentamenti.

Fortunatamente non si registrano altre conseguenze o feriti.

Sara Aschero

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