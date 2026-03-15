Cavi e palo pericolanti sulla strada a Envie, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco volontari di Barge nel tardo pomeriggio di oggi a Envie, in via della Chiesa, per la rimozione di un palo con cavi di telecomunicazione pericolanti caduti sul sedime stradale.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 da un residente, che ha segnalato la presenza dei cavi sulla carreggiata, situazione che impediva il passaggio dei veicoli.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Barge, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Per il completo ripristino della situazione è stata richiesta anche la ditta incaricata delle telecomunicazioni, chiamata a sistemare il cavo sul palo e consentire la riapertura della strada e il ritorno alla normale circolazione.