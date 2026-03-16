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Cronaca | 16 marzo 2026, 14:34

Uomo di 78 anni investito sul viale degli Angeli, di fronte al Bonelli

E' successo attorno alle 13 di oggi 16 marzo

Incidente attorno alle 13 di oggi 6 marzo sul viale degli Angeli, a Cuneo, di fronte all'istituto Bonelli, dove un pedone è stato investito all'altezza delle strisce pedonali. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale cittadina, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità in loco, oltre ai sanitari, che hanno provveduto a stabilizzare la persona investita e a portarla in ospedale. 

Si tratta di un uomo di 78 anni. E' arrivato al nosocomio di Cuneo in codice giallo, per cui in condizoni di media gravità.

Barbara Simonelli

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