Attualità | 15 ottobre 2025, 06:49

Beato fratel Luigi Bordino, il ricordo di chi l’ha conosciuto in una tavola rotonda a Bra

Appuntamento sabato 18 ottobre dalle ore 17 nella Casa Cottolengo con testimonianze, letture e musica

Statua del beato fratel Luigi Bordino, santuario antico della Madonna dei fiori di Bra

S’intitola “Dicono di lui” la tavola rotonda in programma a Bra sabato 18 ottobre alle ore 17 presso la Casa Cottolengo (via Fratelli Carando, 28), nel 10° anniversario della beatificazione di fratel Luigi Bordino.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Beatificazione Fratel Luigi Bordino, che ha raccolto le voci di chi l'ha conosciuto e gli ha voluto bene, attraverso testimonianze, lettura di testi e l’ascolto di alcuni brani musicali.

Sono diverse le persone che custodiscono gelosamente nel loro cuore un ricordo legato al Beato. Per esempio c’è Michael Isnardi (pronipote di fratel Luigi) e poi suor Annamaria De Rossi (suora cottolenghina), don Lino Pian (già Padre generale della Piccola Casa) e fratel Ernesto Gada (fratello cottolenghino). Gli interventi saranno moderati da Tiziano Gaia scrittore, regista e produttore cinematografico.

L’appuntamento ha come obiettivo presentare il pensiero di fratel Luigi Bordino sulla vita e sulla fede, il suo modo di viverla, la sua proposta cristiana, attraverso le sue stesse parole, accompagnandole con brani musicali e testi che possano rafforzarne il contenuto e allargarne l’orizzonte.

Un’occasione unica per lasciarsi ispirare dalla storia di un uomo che da alpino ha partecipato alla Campagna di Russia e successivamente ha consacrato la propria esistenza a Dio, a vantaggio degli ultimi, seguendo la via tracciata dal Cottolengo. Deo gratias.

Silvia Gullino

