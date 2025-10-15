Il Comune di Ceva ha una nuova dipendente

Continua con successo il lavoro messo in campo dall’Amministrazione comunale di Ceva per infoltire l’organico del personale comunale.

Dal 1° ottobre ha ufficialmente preso servizio Giulia Bonetto, operativa presso l’Ufficio Urbanistica.

“Diamo il benvenuto a Giulia – afferma il sindaco Fabio Mottinelli -, che aveva partecipato al concorso pubblico indetto dal Comune di Monesiglio, da cui abbiamo attino alla graduatoria. È la seconda unità di personale che va ad integrare l’organico comunale nel mese di ottobre: una ulteriore ha recentemente preso servizio presso l’Ufficio anagrafe. Prosegue, insomma, la nostra azione per rafforzare le strutture degli Uffici comunali, per offrire ai cittadini un servizio sempre più puntuale ed efficiente”.