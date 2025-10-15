Il Comune di Cuneo assume un tecnico all’ufficio edilizia e urbanistica

Il Comune di Cuneo ha indetto un concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una persona con profilo di “Istruttore tecnico”. Tale figura dovrà possedere una buona conoscenza teorica e pratica relativamente alle procedure di istruttoria tecniche, anche complesse, che possono riguardare, anche simultaneamente, una pluralità di materie (a titolo esemplificativo: edilizia, urbanistica, lavori pubblici, con riguardo anche a vincoli di tipo paesaggistico o idrogeologico,). Per accedere al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra oppure la laurea in Ingegneria o Architettura in quanto titolo assorbente. Ulteriore requisito essenziale è il possesso della patente di guida di tipo B. Le prove concorsuali si articoleranno in una scritta – con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali – e una orale.

La domanda di partecipazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, è presentabile attraverso il Portale unico del reclutamento ( www.InPa.gov.it ) utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del 14 novembre 2025.

In allegato il bando di concorso.