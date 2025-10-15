Nella chiesa di San Bernardino a Sommariva Perno il concerto "Voci di libertà"

Domenica 19 ottobre, alle 17, nella chiesa di San Bernardino (centro storico di Sommariva Perno) il Coro Stella Alpina di Alba, diretto dal M° Umberto Bo, proporrà "Voci di libertà", un concerto commemorativo dedicato agli 80 anni dalla Liberazione.



Attraverso un programma che unisce canti della tradizione alpina, popolare e partigiana a letture di poesie, testi storici e testimonianze, il Coro accompagnerà il pubblico in un percorso di riflessione e di memoria.



L’evento vuole essere un omaggio a chi ha lottato per la libertà e un invito a non dimenticare i valori su cui si fonda la nostra democrazia. Ancora più significativo, poi, in un paese come Sommariva Perno, che fu teatro il 14 aprile 1945 di una importante battaglia per la libertà.

L'evento rientra nella rassegna "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025", organizzata dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per info: 339 8178347; info@centroculturalesanbernardino.it

Il Coro Stella Alpina è stato fondato nel 1972 grazie all'iniziativa della Sezione Alpini di Alba. Inizialmente concentrata sul repertorio dei canti della tradizione alpina, nel tempo ha ampliato il suo repertorio, includendo anche canti popolari di diverse origini e tradizioni. Nel corso degli anni, la corale ha partecipato a numerosi concerti in Italia e all'estero, esibendosi in paesi come Francia, Germania, Slovacchia, Belgio e Sud America. Ha inoltre collaborato con importanti istituzioni culturali della città di Alba e ha avuto l'onore di animare una celebrazione liturgica in San

Pietro in Vaticano, ricevendo apprezzamenti dalle autorità musicali vaticane.

La Corale è stata diretta dal M° Giuseppe Tarabra e, dal 2024, è sotto la direzione del M° Umberto Bo.