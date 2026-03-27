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Eventi | 27 marzo 2026, 10:39

Saluzzo, Festa della luce al Quartiere

Domenica 29 marzo, evento dedicato al benessere a 360 gradi. Ingresso libero

Saluzzo, Festa della luce al Quartiere

Domenica 29 marzo, il percorso espositivo de Il Quartiere ospiterà  dalle 10 alle 19,30 la 13° edizione, della Festa della luce, evento olistico e del benessere a 360 gradi. 

Saranno presenti una sessantina di stand e 70 espositori in un  percorso che spazia dall’artigianato energetico, ai prodotti naturali per la cura del corpo, all’editoria e discipline per la crescita personale. 

I visitatori potranno provare trattamenti olistici, partecipare a conferenze e laboratori tematici, assaggiare e acquistare prodotti naturali e biologici.

Ingresso libero. Per info: 393 - 5932077 o 347 6893919

 https://facebook.com/events/s/13-festa-della-luce/1617130909470738/

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