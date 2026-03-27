Saluzzo, Festa della luce al Quartiere

Domenica 29 marzo, il percorso espositivo de Il Quartiere ospiterà dalle 10 alle 19,30 la 13° edizione, della Festa della luce, evento olistico e del benessere a 360 gradi.

Saranno presenti una sessantina di stand e 70 espositori in un percorso che spazia dall’artigianato energetico, ai prodotti naturali per la cura del corpo, all’editoria e discipline per la crescita personale.

I visitatori potranno provare trattamenti olistici, partecipare a conferenze e laboratori tematici, assaggiare e acquistare prodotti naturali e biologici.

Ingresso libero. Per info: 393 - 5932077 o 347 6893919

https://facebook.com/events/s/13-festa-della-luce/1617130909470738/