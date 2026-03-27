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Attualità | 27 marzo 2026, 11:28

Nuova linfa verde a Trinità in via Marconi e al parco Allea

Piantumati nuovi alberi. La sindaca Ernesta Zucco: “Un progetto in corso da tempo, sano e consapevole, di difesa della natura, che ha coinvolto le scuole”

Nuova linfa verde a Trinità in via Marconi e al parco Allea

Al parco Allea di Trinità l’Amministrazione comunale ha scelto di aumentare la “linfa verde” del paese, mettendo a dimora otto nuovi alberi di Pocio, che sono il simbolo dei nuovi nati. Il Pocio è in piemontese il nespolo, il tipico frutto autunnale festeggiato in paese durante la tradizionale fiera.

Altri alberi verranno invece piantumati in via Marconi, dalla casetta dell’acqua, per sostituire i prunus che sono giunti a fine vita. Qui saranno nello specifico dei mandorli che fioriranno ogni primavera rendendo l’area più bella ed ospitale. 

È un progetto che da tempo è in corso e vogliamo, con le ultime piante, fare partecipi anche gli alunni delle scuole perché è un modo per imparare a proteggere la natura”: commenta la sindaca trinitese Ernesta Zucco.

Cristiano Sabre

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