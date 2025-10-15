“Viaggiatori dello stesso mondo”: al via il corso per conoscere il cane

Sta per iniziare il progetto “Viaggiatori dello stesso mondo” finalizzato a formare, informare ed educare la cittadinanza alla corretta gestione dei cani e a come rapportarsi a essi al fine di garantirne il benessere, il rispetto delle necessità e al tempo stesso facilitare la convivenza uomo-cane.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte e presentato dal Comune di Ceva in collaborazione con l’associazione Gea odv, l’Istituto Comprensivo Momigliano e l’Asl Cn1, prevede una serie di incontri capaci di sondare il rapporto tra i cittadini e il “migliore amico” a quattro zampe.

Un primo incontro introduttivo e di presentazione delle attività si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 21 presso la Biblioteca civica di Ceva Aloysius Bertrand (via Pallavicino 11). La serata, a ingresso libero e gratuito, vedrà l’intervento di Estelo Anghilante, educatrice cinofila e responsabile del Rifugio 281, e della Polizia Locale. L’oggetto della serata sarà il vivere al meglio la relazione con il cane e il favorire la convivenza con la società.

Il corso si terrà invece nelle giornate del 16, del 23 e del 30 novembre, sempre presso la Biblioteca civica di Ceva, nella fascia oraria 14 – 18. Le lezioni sono pensate per i proprietari di cani e per i futuri adottanti, ma l’ingresso è aperto a chiunque voglia approfondire la conoscenza dei cani.

Le lezioni saranno a cura di Estelo Anghilante.

Prenotazione obbligatoria al numero: 353/4865093.