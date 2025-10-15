Bossolasco celebra Birba: presentazione della scultura in legno dedicata alla cagnetta protagonista al cinema

Domenica 19 ottobre, alle ore 16, in occasione della tradizionale castagnata di Bossolasco in piazza XX Settembre si terrà la presentazione ufficiale della scultura in legno dedicata a Birba, la cagnetta divenuta celebre per la sua partecipazione a ben due film: “The Truffle Hunters” e “Trifole, le radici dimenticate”.

L’opera, realizzata dal noto scultore Barba Brisiu, raffigura Birba con l’affetto e la maestria che contraddistinguono il suo stile, rendendo omaggio non solo a un animale straordinario, ma anche al legame profondo tra il territorio delle Langhe e la ricerca del tartufo, tema caro alla comunità locale.

Alla cerimonia saranno presenti Birba e la sua padrona Marisa Battaglia, insieme al regista Gabriele Fabbro, alla scenografa Serena Viganò e a numerosi amici e cittadini di Bossolasco che vorranno condividere questo momento di arte, memoria e festa.

(Marisa Battaglia con la sua Birba)

Ricordiamo che Birba, dolcissima cagnetta di quasi 15 anni, fu adottata dalla sua padrona alcuni anni fa ed è stata premiata nel gennaio scorso al Raduno Nazionale dei Trifolau di Canale, come “Tabui più anziano” essendo ancora in piena attività nella "cerca" dei tartufi.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma della Castagnata di Bossolasco, evento autunnale che ogni anno richiama visitatori e appassionati per celebrare i sapori e le tradizioni delle Langhe.

Un pomeriggio dedicato alla scultura, al cinema e all’amicizia tra uomo e animale, nel cuore di uno dei borghi più suggestivi dell’Alta Langa.

Evento libero in cui tutti sono invitati a partecipare.