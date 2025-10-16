Valdieri, arrivano nuovi mezzi per la manutenzione del territorio comunale

Il Comune di Valdieri annuncia con soddisfazione la consegna, avvenuta in data odierna, di un nuovo autocarro M21 Isuzu con cassone ribaltabile e gancio di traino e di un nuovo trattorino rasaerba Grasshopper-Miomount, strumenti fondamentali per migliorare ulteriormente le attività di manutenzione e cura del verde pubblico.

L’acquisto è stato reso possibile grazie ai Fondi di sviluppo e coesione FSC, per un investimento di circa 76.000 euro, e di un cofinanziamento da parte del Comune di circa 8.000 euro.

I nuovi mezzi permetteranno di intervenire in modo più rapido ed efficiente su tutto il territorio comunale, a beneficio della qualità dell’ambiente e del decoro urbano.

L’Amministrazione desidera ringraziare l’assessore regionale Vignale Gian Luca e il dirigente Lupo Mario per il prezioso supporto che ha reso possibile questo importante traguardo.

Continuiamo a investire per un Comune sempre più curato e funzionale!