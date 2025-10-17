Cambiano gli oneri di urbanizzazione a Sommariva del Bosco

La giunta comunale di Sommariva del Bosco, riunitasi ieri, giovedì 16 ottobre, ha deliberato di ridurre in modo significativo, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti nelle aree industriali di nuovo impianto D2 e gli eventuali ampliamenti nelle aree industriali esistenti D1 del vigente P.R.G.C.

Il fine è favorire gli insediamenti industriali, artigianali e/o commerciali nel territorio, con la condizione che l’impresa interessata presenti una dichiarazione scritta e sottoscritta dal titolare, con cui si impegna in modo vincolante ad assumere le figure professionali necessarie, privilegiando esclusivamente i residenti nel Comune di Sommariva del Bosco.

Nella delibera, firmata dal sindaco Marco Pedussia e del segretario comunale Anna Negri, si specifica inoltre che tale norma verrà applicata alle domande che perverranno al protocollo del Comune dopo la data di esecutività del presente provvedimento, peraltro ritenuto urgente e dunque immediatamente eseguibile.

Il provvedimento, avuto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia privata ed Urbanistica e il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, è stato votato all’unanimità e dovrebbe promuovere e sostenere in futuro le attività produttive di natura artigianale, industriale e/o commerciale sul territorio sommarivese, attraverso una riduzione del 70% del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

L’atto verrà trasmesso all’Unione Industriale e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, Asti, Torino ed Alessandria.