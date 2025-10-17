"Dal silenzio alla parola": il nuovo libro di Adriano Patti presentato al Museo Diocesano di Cuneo

Il silenzio non può essere la semplice assenza di suono o di voce: deve diventare un momento di ascolto, di riflessione, di preparazione ad un’azione che trasmetta un’intenzione sincera e significativa.

È questo il cuore di Dal silenzio alla parola, il nuovo saggio di Adriano Patti, pubblicato nel marzo 2025 dall’editrice Qiqajon nella collana Sequela oggi.

Patti e il suo volume sono stati protagonisti ieri sera 16 ottobre presso il Museo Diocesano di Cuneo, di fronte ad un nutrito pubblico.

Durante l'incontro l'autore ha dialogato con Barbara Pasqua e con gli spettatori, con i quali è nata un’interessante discussione sul ruolo dei giovani nella nostra società, sul loro coinvolgimento nella politica e su come il linguaggio sia determinante nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni.

Dal silenzio alla parola è un saggio che si muove su un duplice registro. Da un lato esplora il valore del silenzio come condizione necessaria perché la parola possa nascere, crescere e farsi annuncio. Dall’altro mostra come la Parola di Dio si intrecci con le voci di uomini e donne di generazioni e contesti diversi, in un dialogo che attraversa tempo e culture. Patti invita il lettore ad assumersi la responsabilità della parola: saperla chiedere, saperla offrire, soprattutto quando in gioco ci sono la giustizia e il futuro delle nuove generazioni.

L’autore: un magistrato con la passione per la parola

Nato a Genova nel 1959, Adriano Patti, a lungo magistrato presso la Corte di Cassazione, è ora in pensione e porta avanti un impegno costante nell’educazione alla legalità, con incontri nelle scuole e nei gruppi giovanili, nei quali unisce rigore professionale e sensibilità umana. Questa attenzione si riflette anche nei suoi libri, che spesso si collocano a cavallo tra il saggio spirituale e la riflessione educativa.



Tra i suoi titoli più significativi ricordiamo Itinerari di silenzio (2015) e Ascolto, via al dialogo (2018), che rappresentano le tappe di un percorso coerente e sempre più profondo, culminato oggi in Dal silenzio alla parola.

Un invito attuale

In un tempo dominato dal frastuono e dalla fretta, il libro di Patti è un invito controcorrente: fermarsi, ascoltare, lasciare che il silenzio scavi dentro di noi per dare voce a una parola più vera. Una parola che non si limita a “dire”, ma che costruisce, orienta e apre al futuro.