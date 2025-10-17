Alba: divieti di transito e di sosta per il Baccanale dei Borghi

Sabato 18 ottobre dalle 18 alle 24 e domenica 19 ottobre dalle 10 alle 19 in Centro Storico ad Alba c’è il Baccanale dei Borghi.
Per la manifestazione c’è il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 di venerdì 17 ottobre alle ore 24:00 di domenica 19 ottobre in Piazza Risorgimento – Piazza Rossetti – Piazza Miroglio – Via Coppa / Via Vida – Piazza Pertinace – Piazza Pertinace (stalli blu solo domenica – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Via Calissano – Via Accademia – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Garibaldi (stalli gialli, area pedonale).
Inoltre, divieto di transito dalle ore 14.00 di sabato 18 ottobre alle ore 24:00 di domenica 19 ottobre in Piazza Risorgimento – Piazza Rossetti – Piazza Miroglio – Via Coppa / Via Vida – Piazza Pertinace – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Via Calissano – Via Accademia – Piazza Vittorio Veneto – Via Govone (tratto tra Via Vida e Piazza Vittorio Veneto) – Piazza Garibaldi – Via Cavour.
Divieto di accesso veicolare in:
- Via Acqui da Piazza Monsignor Grassi dalle ore 14.00 di sabato 18 ottobre alle 24.00 di domenica 19 ottobre;
- Via Giraudi all’altezza con Via Senatore Como dalle ore 14.00 di sabato 18 ottobre alle 24.00 di domenica 19 ottobre;
- Via Pertinace all’altezza di Via Bertero dalle ore 6.00 alle 24.00 di domenica 19 ottobre.
Doppio senso di circolazione nelle vie a senso unico chiuse, solo per residenti, autorizzati e veicoli degli organizzatori della manifestazione.