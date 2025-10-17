Statale 28, il ponte sul Tanaro a Ponti di Nava verso la manutenzione: avviata la progettazione da parte di Anas

Anas ha avviato la progettazione degli interventi di manutenzione per il ponte situato all’altezza di Ponti di Nava, al km 94,900 della Strada Statale 28 “del Colle di Nava”, nei pressi del confine tra Liguria e Piemonte, nel territorio comunale di Ormea. L’infrastruttura attraversa il fiume Tanaro e rappresenta un punto strategico per la viabilità tra le due regioni.

Durante il 2025 sono già state eseguite diverse indagini tecniche, tra cui rilievi e sondaggi strutturali, e ulteriori approfondimenti sono in programma. Tutti i dati raccolti confluiranno nella progettazione degli interventi necessari.

Il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, ha confermato che il ponte è un manufatto risalente al dopoguerra e che necessita di manutenzione strutturale. "L’intervento è indispensabile – dichiara Ferraris – ma al momento non è possibile fare previsioni certe su tempistiche e modalità operativ"».

In attesa dell’avvio dei lavori, si valuta l’ipotesi di realizzare un ponte militare provvisorio per garantire la viabilità, almeno per il traffico leggero, vista l’assenza di alternative viarie adeguate in zona. Qualora si rendesse necessario introdurre un senso unico alternato durante gli interventi, si prevedono inevitabili rallentamenti, con ripercussioni pesanti soprattutto per i mezzi pesanti che transitano quotidianamente lungo la Statale 28.

Anas, continuerà a monitorare la situazione per programmare gli interventi in modo da ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività economiche.