"Portuali": al Cinema Monviso di Cuneo il documentario sulla lotta antimilitarista dei lavoratori del porto di Perla Sardella

Mercoledì 22 ottobre alle ore 20.45, il Cinema Monviso ospiterà la proiezione del documentario "Portuali", un'opera che racconta dall'interno le battaglie del CALP, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova. L'evento, organizzato da Cuneo per Gaza, prevede l'ingresso a offerta libera con prenotazione consigliata sul sito portualicuneo.eventbrite.com .

Il documentario di Perla Sardella, girato tra il 2019 e il 2023, segue un gruppo di lavoratori del porto genovese riuniti in assemblea per denunciare il transito di navi cariche di armamenti ed esplosivi destinati ai teatri di guerra. Con uno stile che richiama il cinema sociale di Ken Loach, la regista utilizza primi piani intensi e materiali d'archivio per restituire la dimensione collettiva della militanza e del lavoro, ponendo le basi per una nuova narrazione della lotta di classe.

Attraverso le voci dei protagonisti, "Portuali" mostra come il porto diventi un luogo di confronto politico e umano, dove gli scioperi contro la "nave delle armi" si intrecciano con le istanze quotidiane: dalla sicurezza sul posto di lavoro al dialogo con altri portuali del Mediterraneo, fino al sogno di costruire un mondo diverso.

Il film documenta la necessità di fare rete e di adottare un approccio intersezionale nell'agire politico, mostrando come solidarietà e consapevolezza collettiva possano diventare strumenti concreti di trasformazione sociale.

La proiezione rappresenta un'importante occasione per riflettere su temi di grande attualità come lavoro, antimilitarismo, solidarietà internazionale e giustizia sociale, attraverso la testimonianza diretta di chi vive il porto come luogo di conflitto, dignità e speranza collettiva.