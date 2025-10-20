La grande e media impresa tra acquisizioni, ristrutturazioni e disciplina della governance: un convegno ad Alba per commercialisti

Ad Alba sta per tornare uno degli appuntamenti di rilievo nazionale più attesi nel panorama del diritto commerciale.



Il XXXII Convegno Nazionale di Studi, promosso dall’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, si terrà sabato 29 novembre 2025 ad Alba, ospitato dall’Auditorium del Centro Ricerche Ferrero.

L’edizione di quest’anno affronterà il tema “La grande e media impresa tra acquisizioni, ristrutturazioni e disciplina della governance”, con un ricco programma di interventi e la partecipazione di relatori italiani e internazionali di altissimo profilo: economisti, docenti universitari, professionisti e rappresentanti delle istituzioni che offriranno uno sguardo approfondito sui cambiamenti e le sfide che attendono il mondo dell’impresa.





IL PROGRAMMA

La giornata si aprirà alle 9.00 con i saluti istituzionali, alla presenza del Sindaco di Alba, del Presidente della Regione Piemonte e dei rappresentanti nazionali del Consiglio dei Dottori Commercialisti e del Notariato. Porterà il suo saluto anche il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco.

Dopo l’introduzione del presidente Oreste Cagnasso, la relazione di apertura di Luciano Panzani, già presidentre della Corte d'Appello di Roma, offrirà una prima riflessione sui temi centrali del convegno.

A seguire, Marcello Messori affronterà le tensioni geopolitiche e le prospettive economiche per il 2026, e Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, analizzerà i nuovi equilibri tra Stati Uniti ed Europa in materia di commercio e regolamentazione.

Nel corso della mattinata, Francesco Paolo Sisto, Viceministro di Giustizia e Ilaria Pagni, già presidente della Commissione ministeriale che ha redatto il codice della crisi si confronteranno sul Codice della crisi e sulla sua attuazione concreta, prima di una tavola rotonda dedicata al risanamento delle imprese medio-grandi, con casi emblematici come Ilva e La Perla, commentati da Andrea Zuliani, Marco Boglione, Stefano Firpo e Margherita Bianchini.

Prima del servizio di credenza Gaetano Presti, Michele Carpagnano e Roberto Garofoli affronteranno il tema Golden Power e cessioni d'azienda, mentre Bernardo Giorgio Mattarella e Davide Di Russo parleranno di Crisi partecipate pubbliche tra Tusp e CCII; ipotesi di riforma.

Dopo la pausa, i lavori riprenderanno nel pomeriggio sotto la presidenza di Aldo Bulgarelli, con una sessione dedicata a temi di grande attualità: la riforma dell’amministrazione straordinaria (con Maria Teresa della Cortiglia e Salvatore Leuzzi), il ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione delle crisi aziendali (Davide Amorosi, Giampietro Castano), il ruolo di Fintecna nella ristrutturazione (Giuseppe Lo Prete).

A chiudere il convegno, un approfondimento sulla proposta di Direttiva europea “Pre-pack”, con Giorgio Corno, Stefania Pacchi, Alberto Crivelli e Stathis Potamitis, che offriranno uno sguardo comparato tra Italia ed Europa.

I lavori si concluderanno alle 18.00.

La partecipazione in presenza oppure on line al convegno di sabato 29 novembre darà diritto al riconoscimento di 8 crediti formativi professionali per i Dottori Commercialisti. Tutt'ora è pendente presso il CNF la richiesta riconoscimento crediti per gli Avvocati.

I lavori del convegno si potranno seguire gratuitamente, previa iscrizione sul sito www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it, a partire dal 20 ottobre, nelle seguenti modalità: