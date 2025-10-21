A Vicoforte "C'era un forte": lo ricorda Giancarlo Comino

Sabato 25 ottobre alle 16,30 nella Confraternita dei Battuti (via Roma – di fronte al Municipio) sarà presentato il libro “Il forte di Vico: una storia mai raccontata” di Giancarlo Comino. La presentazione sarà introdotta e coordinata da Paolo Roggero e nasce dalla collaborazione tra l’Associazione “Nativitas”, l’Associazione “Vicoforte Arte e Storia” ed il Comune di Vicoforte.

Nella parte alta del paese, dove oggi si trova il Municipio, sorgeva un forte che ha avuto un ruolo decisivo nella composizione dell’identità del Comune. Infatti non è un caso che nel 1862 l’allora Amministrazione comunale decise di integrare il toponimo con il suffisso “–forte”, per esplicitarne la presenza e l’importanza nel contesto della storia del paese.

"Ringrazio Giancarlo Comino e le Associazioni “Nativitas” e “Vicoforte Arte e Storia” che in questa occasione ci consentono di ricordare la storia del nostro paese ed in particolare della nostra denominazione “Vicoforte” - il commento del sindaco, Gian Pietro Gasco -. Molti sono ancora gli errori con i quali viene denominato il nostro paese e non riesco proprio a capire perché questo sia considerato un aspetto poco importante da parte di troppe persone e anche di alcuni importanti soggetti istituzionali. Il nome è un elemento identificativo importante e deve essere rispettato".