Atl del Cuneese: un laboratorio di ascolto e nuove progettualità per il turismo in Granda. In squadra arriva Mauro Carbone [VIDEO]

L'ATL del Cuneese ha recentemente avviato un ciclo di incontri diretti con i sindaci dei Comuni associati, volti a rafforzare la collaborazione con il territorio. Questa iniziativa guarda a un modello strategico partecipativo e dinamico, nel quale l'ATL possa diventare sempre più un "motore di sviluppo" basato sulla collaborazione e sulla condivisione di visioni comuni. Di questo si è parlato durante la conferenza tenutasi ieri, lunedì 20 ottobre, presso la sede dell’ATL del Cuneese, in occasione della quale è stata annunciata anche una futura forma di collaborazione, al momento in fase di studio.

“L'obiettivo principale di questi incontri è creare un filo ancora più diretto tra l'ATL e i rappresentanti locali, per ascoltare le esigenze e le specificità di ogni area. Questa condivisione strategica mira a superare i campanilismi, favorendo una gestione del turismo più coesa ed efficace a livello territoriale. L'iniziativa si propone di raccogliere istanze, proposte e progetti dai Comuni, per poi tradurli in azioni concrete e mirate che possano attrarre nuove risorse e rafforzare l'offerta turistica del Cuneese", dichiara Gabriella Giordano, presidente dell’ATL del Cuneese, che continua: “In occasione di un evento dedicato a operatori del settore, abbiamo incontrato il dottor Mauro Carbone e condiviso con lui visioni strategiche che potremo mettere in campo al termine dei nostri incontri con il territorio”.

LE INTERVISTE [VIDEO]

“Mi complimento con l’ATL del Cuneese per aver preso contatto con Mauro Carbone, un marketing manager di provata esperienza. Stiamo vivendo un momento importante in termini turistici, con dati in crescita a livello regionale che evidenzia un +10% del turismo straniero, ma al contempo registriamo alcune difficoltà da parte di determinati mercati. Abbiamo necessità di precorrere i tempi e di individuare nuovi mercati. Di questo l’ATL del Cuneese è consapevole e sta impostando un lavoro di concertazione territoriale per la costruzione e la promozione calibrata del prodotto turistico dedicata al panorama internazionale”, afferma l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni.

“Oggi in Europa lo spirito delle DMO-Destination Management Organization sta evolvendo verso una forma più contemporanea, che legge e interpreta i grandi cambiamenti a livello mondiale. Si tratta di una sfida complessa e mai univoca, che richiede costanti misurazioni dei risultati. In un’ottica di sempre minori risorse pubbliche, sarà sempre più necessario impostare investimenti verticali che puntino su obiettivi comuni e condivisi a livello territoriale", asserisce Mauro Carbone.