Bra celebra i Cavalieri: grande successo per il 3° incontro intercomunale ANIOC e il 10° anniversario braidese

Bra la “Città della Zizzola “ DOMENICA 19 OTTOBRE ha visto ospitare il 3° incontro intercomunale di Bra in concomitanza con il 10° della Provincia di Cuneo degli Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati , organizzato dalla Delegazione Provinciale dell’ ’ANIOC (Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavalleresche ) presieduta dal Comm. Clemente Malvino ed dalla Delegazione Braidese guidata dall’Uff. Stefano Milanesio, e dal Comm. Giacomo Pirra, un’occasione che ha visto altresì festeggiare il 10° anniversario della costituzione della delegazione di Bra.

Grande è stata l’affluenza di Insigniti, con un parterre di tutto rispetto il Sindaco di Bra Fogliatto, l’ex sindaca Comm. Sibille, il Cav.Col. Piras comandante provinciale carabinieri, il Cav. T.Col. Repetto comandante Compagnia carabinieri di Bra, il Sen. Perosino, il Vice Pres. Consiglio Regionale Franco Graglia, il Cons. prov. Politanò, parecchi sindaci, e numerosissimi Delegati ANIOC provenienti da tutto il Piemonte e Liguria .

La manifestazione ha avuto inizio con il ritrovo degli Insigniti presso il monumento ANIOC situato in Pza XX Settembre, eretto a memoria dei cavalieri Braidesi defunti, dove si è svolto l’alza bandiera e la deposizione di una corona d’alloro con Don Francesco che ha esordito con una accorato discorso sui Cavalieri ed impartito la benedizione. A seguire i Cavalieri si sono recati presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, dove ha preso la parola il Delegato Provinciale Comm. Clemente Malvino che ha rivolto un grande e caloroso saluto di ringraziamento e di benvenuto a tutti i presenti, per l’adesione a questo incontro Insigniti Onorificenze Cavalleresche provinciale di Cuneo, e 3° intercomunale di Bra .

“Un’ evento ,ha esordito il Comm. Malvino’ , che ci vede riuniti per la terza volta nella Citta di Bra in questa splendida chiesa, concessaci dalla confraternita dei Battuti Bianchi a cui va il ns ringraziamento, e ci scusiamo del cambiamento di programma, in quanto non si è reso possibile la celebrazione della Santa Messa. Un’ appuntamento fortemente voluto dalla locale Delegazione di Bra, che festeggia i 10 anni della sua costituzione, una Delegazione guidata ininterrottamente in maniera esemplare dall’ uff Stefano Milanesio coadiuvato dal suo direttivo .

Un incontro che si pone a simbolo di quei valori condivisi che ci hanno sempre fatto sentire uniti, dando vita ad una fraterna amicizia tra gli insigniti, un’aggregazione, merito dell’ incessante impegno dei delegati territoriali che sono riusciti a coinvolgere quelle persone che hanno saputo distinguersi nel mondo economico, sociale, civile, militare, religioso e come segno di gratitudine hanno ricevuto un , riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio . Sono dunque gli insigniti, con le loro azioni, con l’impegno, con il loro modo di essere e di agire, a conferire dignità al loro lavoro, al loro operato e ai titoli che possiedono non per nascita ma per merito, per studio o per attività professionale. Pertanto gli obiettivi degli insigniti appaiono ancor di più rilevanti ed è una priorità dell’ANIOC, dei propri membri in questo momento dove sono difficili, se non compromesse, le relazioni all’interno della società civile, nella vita politica, tra generazioni, contribuire con l’ impegno di tutti noi per realizzare iniziative di carattere sociale e culturale atte a difendere quei valori e quelle tradizioni che sono alla base della nostra società ,valori sostenuti da quella incrollabile passione e responsabilità di essere Cavalieri” .

Ha fatto seguito una breve funzione religiosa, con la recita della “Preghiera del Decorato“,sotto le note del trombettiere, che ha intonato il silenzio in memoria ed in onore dei Cavalieri defunti e dei tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, che hanno perso tragicamente la vita nell’ adempimento del loro dovere, causa un infame agguato.

Hanno preso inoltre la parola il Delegato di Bra Uff. Milanesio che ha ringraziato gli sponsor quali :la Città di Bra, la Ditta Tesi, La ditta Omler, la Banca di Cherasco per il loro contribuito, il Delegato Regionale Gran Croce Carlo Varni , il Cav. Col. Piras Comandante Provinciale Carabinieri, il Sindaco di Bra il sig. Fogliatto, il Vice Pres. Regionale Graglia ,ed il rettore dei Battuti Bianchi sig. Messa. A seguire la consegna di una pergamena ricordo a titolo di ringraziamento alle numerose associazioni militari ,civili ,ad alle autorità intervenute.dopo di che i Cavalieri si sono recati per una foto ricordo sulla scalinata del Municipio per poi formare un corteo che sfilato per le vie cittadine scortato dalla banda musicale di Bra sino al Monumento dei Caduti in P.za Roma, dove sotto l’inno di Mameli ,è stata deposta una corona di alloro da parte dell’ ANIOC in onore e a memoria dei caduti per la Patria .

La manifestazione ha visto il suo proseguo presso il ristorante “ VICTOR” di Narzole, per il pranzo d’onore, dove nel corso del convivio, ai vari sponsor, è stata consegnata una pergamena, e l’ingresso dei nuovi soci a cui è stato consegnato l’ attestato, tessera e spilla Anioc nelle persone del Comm. T. Col. Tommaso Gioffreda, (Savigliano) Uff. Mariano Costamagna,(Cherasco) Cav. Paolo Ravera,(Benevagenna) Cav.Pasquale Monni, Cav. Aldo Caranta, (Fossano), Uff. Pino Oliva (Cuneo) Cav. Paola Capozzi, (Torino) Comm Carlo Borsalino ,Cav. Carla Bonino ,Cav. Luigi Maruccia, (Alba) Cav. Mario Leone, Cav. Maria Pandolfi, Cav. Franco Coccuzza,, Cav. Bartolomeo Barale,(Bra).

Le premiazioni si sono protratte con la consegna di un attestato e un omaggio ai delegati intervenuti : Delegato Piemonte Gran Croce Carlo Varni - Del. Bra Uff. Milanesio - Del. prov. Alessandria Comm. Governale - Del. prov. Asti Cav. Bertolotti ,- Del. Prov. Imperia Uff. Pecchinino, - Del. Prov. Savona Uff. Geralli , - Del. Saluzzo Uff. Alida Castellano - Del. Tortona Comm. D’andrea - Del. Pinerolo Comm Colella- Serravalle Uff. Liotta -Del. Settimo To Uff Canalis – Del. Sanremo Cav. Ostanel,- Del. Alba Uff. Chiarle - Del. Pavia Cav Zerbinati.- Del. Chieri Comm. Ruffino – Del. Casale Cav. Demaria - Del Susa Comm. Peluso

L’incontro rappresenta un momento particolarmente importante per portare all’attenzione della Cittadinanza i valori dell’ANIOC, che accumuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cav. del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cav. di Malta SMOM, i Cav. del S..Sepolcro ecc ,coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio

L’Anioc ha come primaria missione, svolgere un ruolo catalizzatore, e di aggregare le migliori risorse umane, persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di amicizia, fratellanza e di stima, tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale, nel rispetto e nell’esaltazione del suo motto costitutivo “ la Cavalleria è simbolo di amicizia universale”. Nel motto e nello spirito costitutivo dell’ ANIOC , non si è voluto limitare questo evento ad un semplice momento di incontro, ma andare oltre, essere espressione sociale, ed avviare iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli e bisognose, pertanto anche quest’anno l’ANIOC ha elargito un contributo a diversi enti Braidesi l’ass.ne AGAV che opera a sostegno dei disabili, AVIS donatori sangue, Ass.ne SOS BRA CHIAMA BRA che opera a sostegno delle persone disagiate..