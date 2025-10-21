Cuneo premiata a “City Vision” per il progetto “Scuole al centro”

Anche la Città di Cuneo ha partecipato alla sesta edizione di “City Vision”, gli Stati generali delle città intelligenti, in programma il 20 e 21 ottobre a Padova presso l’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano.

L’evento, che ogni anno riunisce oltre mille partecipanti tra amministratori, dirigenti pubblici, imprese, ricercatori e innovatori da tutta Italia, rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione per progettare soluzioni e condividere esperienze verso un futuro urbano più sostenibile, digitale e inclusivo. City Vision è infatti una comunità nazionale dedicata alla trasformazione intelligente dei territori: uno spazio di dialogo e conoscenza dove scoprire nuove tecnologie, modelli di governance e opportunità per costruire la città del domani.

Quest’anno l’iniziativa ha riservato un’attenzione particolare alla diffusione di buone pratiche urbane, premiando esperienze e progetti che stanno migliorando la qualità della vita nelle città italiane.

Nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi oggi, martedì 21 ottobre, la sindaca Patrizia Manassero ha ricevuto la menzione speciale “Buona pratica City Vision” per il progetto “Scuole al centro”, realizzato davanti a sette istituti scolastici cittadini.

La prima cittadina ha partecipato inoltre a tre tavoli di lavoro dedicati a temi strategici per il futuro delle città: l’attuazione del PNRR, la mobilità sostenibile come leva di trasformazione urbana e la rigenerazione delle periferie.

L’assessore Alessandro Spedale, con delega all’Urbanistica, alla Pianificazione Strategica e alla Valorizzazione del Patrimonio, è invece intervenuto come relatore nel panel dedicato alla sicurezza dei territori, nel quale ha portato l’esperienza di Scuole al Centro come esempio virtuoso di intervento capace di migliorare la vivibilità urbana e rendere gli spazi scolastici più sicuri e accoglienti.

Così la sindaca Manassero e l’ass. Spedale al termine dell’evento: “Anche quest'anno gli Stati generali delle città intelligenti ci hanno permesso di condividere e raccogliere buone pratiche di lavoro a beneficio della città. Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto la menzione speciale per Scuole al centro, un progetto volto a migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi intorno alle scuole, in un'ottica di rigenerazione urbana che renda la città più sostenibile, accogliente e su misura per le persone”.