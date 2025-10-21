Da Alba a Cipro: il Borgo San Lorenzo porta bandiere e chiarine al Medieval Festival di Ayia Napa

Dopo la vittoria del Premio Sfilata al Palio di Alba 2025, conquistata con la rievocazione della morte di Lionello di Clarence e della giovane vedova Violante, gli Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo hanno portato l’energia e i colori di Alba fino a Cipro, partecipando al 20th Medieval Festival di Ayia Napa.

Per la prima volta invitato alla manifestazione, il gruppo albese ha rappresentato l’Italia in uno dei festival medievali più seguiti del Mediterraneo. Una delegazione di otto sbandieratori e cinque musici ha animato le vie e la piazza “George Seferis” con bandiere, chiarine e tamburi, in un’atmosfera suggestiva che ha unito tradizione e spettacolo.

“È stata un’esperienza straordinaria – raccontano dal Borgo –. Il pubblico ci ha accolti con calore ed entusiasmo, e portare i colori di Alba in un contesto così internazionale è stato motivo di grande orgoglio. Gli applausi e i sorrisi che abbiamo ricevuto resteranno nei nostri ricordi.”

Il Medieval Festival di Ayia Napa, nato nel 2006, trasforma ogni anno il cuore della località cipriota in un viaggio nel tempo, con parate, musica, artisti e rievocazioni storiche provenienti da tutta Europa.

Per il gruppo albese, reduce dal successo al Palio, la trasferta ha rappresentato una nuova tappa di crescita e di riconoscimento internazionale, all’insegna della passione per la storia e della forza del volontariato culturale.

“Grazie Ayia Napa per la splendida accoglienza… speriamo di rivederci presto”, scrivono sui loro canali gli Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo, chiudendo così un viaggio che profuma d’orgoglio e di amicizia.