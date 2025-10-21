Il Consiglio provinciale aperto dedicato alla Strategia nazionale per le aree interne

Si è svolto ieri, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 14.30 presso la Sala A (ex Sala Consiglio) del Centro Incontri della Provincia di Cuneo, il Consiglio provinciale aperto dedicato alla discussione dell’ordine del giorno “Analisi e azioni che la Provincia di Cuneo intende realizzare a sostegno della nuova strategia nazionale per le aree interne (PSNAI) 2021-2027”.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di sindaci del territorio, insieme ai parlamentari eletti nei collegi cuneesi Giorgio Bergesio e Chiara Gribaudo, all’assessore regionale Marco Gallo, al vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, ai consiglieri regionali Gulia Marro, Mauro Calderoni, Federica Barbero e Claudio Sacchetto, al presidente dell’Uncem Piemonte Roberto Colombero e alla presidente dell’ANPCI Franca Biglio.

Nel corso della seduta, la Provincia ha ribadito la volontà di farsi parte attiva nel sostenere le politiche nazionali per la coesione territoriale, promuovendo azioni concrete a favore delle comunità locali e delle aree più fragili del territorio cuneese, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare le risorse ambientali, culturali e sociali delle vallate e delle zone montane. Nello specifico il documento approvato dal Consiglio provinciale recepisce il lavoro svolto dai gruppi consiliari ed accoglie la proposta del Sindaco di Cortemilia rispetto alla richiesta di un tavolo fra tutte le aree interne d’Italia per comprendere a che punto siamo a 10 anni dalla loro istituzione.