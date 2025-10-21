Medici di famiglia: a Bagnolo Piemonte lascia la dottoressa Ciarnelli, arriva il dottor Matteo Gerbaldo

Il 25 ottobre il medico di Medicina Generale Federica Ciarnelli cesserà l’incarico provvisorio che ha svolto presso il Comune di Bagnolo Piemonte dopo la cessazione del dottor Danilo Bruno.
Per garantire la copertura assistenziale il Distretto ha attivato le procedure per l’assegnazione di un nuovo incarico provvisorio, individuando il dottor Matteo Gerbaldo quale medico di Medicina Generale provvisoriamente incaricato che svolgerà, dal 26 ottobre, la sua attività a favore degli assistiti già in carico alla dottoressa Ciarnelli.
SEDE E ORARI AMBULATORI
Bagnolo Piemonte (via Callisto Genovesio 1): lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00; martedì dalle 17.00 alle 19.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì con orario 14.00/17.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
A decorrere da tale data gli assistiti in precedenza in carico alla dottoressa Ciarnelli saranno assegnati temporaneamente d’ufficio al dottor Gerbaldo, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.
La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero recarsi presso lo sportello multifunzionale.