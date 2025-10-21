Moretta, i "Nonni Vigile" sono già otto: presidio fondamentale per la sicurezza scolastica

Continua a crescere la squadra di “Nonni Vigile” del Comune di Moretta, un servizio di volontariato sempre più funzionale e apprezzato per garantire la sicurezza dei più piccoli negli orari di ingresso e uscita dalla scuola primaria di via Roma.

Il servizio, che si è consolidato negli anni come un punto di riferimento insostituibile per la comunità, vede oggi impegnati otto volontari, un aumento che testimonia il grande spirito civico del paese e l'efficacia dell'iniziativa.

I volontari, riconoscibili dalla pettorina e dal cappellino giallo ad alta visibilità, operano con dedizione sia al mattino, in occasione dell'ingresso, sia all’uscita all’ora di pranzo e alle 16, coprendo tutti i momenti cruciali della giornata scolastica.

La squadra attuale è composta da: Mario Ghidella, Luciano Ragni, Piero Giaccardi, Paolo Barbetta, Piero Bainotti, Lella Bonato, Graziano Mei e Gianni Marchetto.

La loro presenza costante in via Roma assicura che gli studenti attraversino la strada in sicurezza e siano guidati verso il cancello della scuola, fornendo tranquillità ai genitori e un sorriso ai bambini.

Il servizio è coordinato dall’Ufficio di Polizia Municipale, che si occupa di stabilire turni e orari, garantendo al contempo il rispetto della disponibilità di tempo di ciascun volontario.

«A distanza di alcuni anni dall’avvio - commenta il sindaco di Moretta, Gianni Gatti – sono estremamente felice di poter constatare che l’iniziativa coinvolge sempre più volontari, arrivando a contare otto persone. La figura del Nonno Vigile è oggi un pilastro di riferimento per i bambini all’uscita di scuola, che non solo dà sicurezza, ma strappa sorrisi e crea un senso di vicinanza. Anche questo è un bellissimo modo di 'fare comunità'. Non mi stancherò mai di ripetere il mio grazie a queste persone che dedicano con generosità parte della loro giornata al servizio di Moretta e, soprattutto, alla sicurezza dei nostri ragazzi».

L’amministrazione comunale ricorda che chiunque desideri entrare a far parte del gruppo e dedicare un po' del proprio tempo a questo prezioso servizio può mettersi in contatto con l’ufficio di Polizia Municipale.