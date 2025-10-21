Sicurezza stradale, via libera unanime al regolamento per le piattaforme rialzate sulle provinciali

La viabilità al centro dell'ordine del giorno nella seduta di ieri del Consiglio provinciale di Cuneo. Approvate la convenzione con la Regione Piemonte per la manutenzione e gli investimenti sulla rete stradale provinciale, le linee guida per la realizzazione di piattaforme stradali rialzate in ambito urbano, la ripresa delle fasi progettuali della variante est dell’abitato di Alba, l’istituzione di una nuova zona di ripopolamento e cattura faunistica, e l’adeguamento delle quote a carico degli enti accreditati per il servizio civile universale.



Per quanto riguarda i dossi stradali il Consiglio ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che disciplina la progettazione e l’autorizzazione di interventi di regolamentazione del traffico lungo le strade provinciali in ambito urbano.

Si tratta di un provvedimento inedito per la Granda, che introduce linee guida tecniche e criteri uniformi per i Comuni che intendono installare attraversamenti e piattaforme sopraelevate con l’obiettivo di contenere la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza stradale, in particolare nei centri abitati e in prossimità di scuole, ospedali, fermate degli autobus, luoghi di culto e sensibili.

“L’approvazione all’unanimità di questo regolamento – commentano i consiglieri provinciali Simone Manzone e Pietro Danna - è un segno importante di attenzione da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Provinciale al tema della sicurezza stradale e della velocità di percorrenza troppo spesso elevata.

Si tratta di una iniziativa che non ha precedenti per la nostra Provincia e che va nella direzione di offrire alle Amministrazioni comunali un ulteriore strumento per regolamentare la percorrenza dei veicoli sulle strade provinciali, ed in particolar modo nei centri urbani.

Il nostro dovere è quello di continuare a lavorare affinché si possano ridurre al minor numero possibile i morti ed i feriti sulle strade provinciali, e questo nuovo regolamento è un ulteriore tassello che poniamo per giungere a questo obiettivo”.

Le nuove disposizioni, elaborate dai Settori Viabilità della Provincia, specificano in dettaglio i requisiti tecnici (pendenze, dimensioni, segnaletica, illuminazione, materiali e sistemi di drenaggio) e le condizioni di ammissibilità degli interventi. Le piattaforme saranno consentite solo all’interno dei centri abitati e in punti individuati come critici per il traffico o la presenza di utenze deboli, mentre resteranno vietate su tratti extraurbani o in zone con forte pendenza.

I Comuni dovranno presentare una documentazione progettuale completa alla Provincia per ottenere l’autorizzazione, comprensiva di relazioni tecniche, tavole grafiche e verifiche di compatibilità con i piani di traffico e la normativa acustica. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere resterà a carico delle amministrazioni comunali proponenti.