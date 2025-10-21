Successo per la 7^ edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra” ai Gabrielassi di Sommariva Bosco

Sabato 18 ottobre, in occasione della Festa patronale dei Gabrielassi, nella piccola chiesa del borgo dedicata a S. Antonio di Padova, si è svolta la 7° edizione della Rassegna Corale in ricordo di “Ferruccio Civra”, una manifestazione molto attesa che riesce a unire piacevolmente il canto corale alla festa popolare. La serata si è conclusa con un rinfresco a cui hanno partecipato anche i coristi, in clima di socialità che è uno degli aspetti più graditi di questo appuntamento.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte, fa parte della Rassegna Itinerante denominata “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi. Al concerto si sono esibiti il Gruppo vocale “Le Chardon” di Settimo Torinese ed il Coro “Full of Life” di Villanova d’Asti.

Dopo la presentazione dell’organizzatore Davide Cravero, i saluti del parroco di Sommariva Bosco don Roberto Zoccalli e dei sindaci di Sommariva Bosco Marco Pedussia e di Caramagna Piemonte Francesco Emanuel, è iniziato il concerto.

Il Gruppo vocale “Le Chardon” nato nel 2009 e diretto dal Maestro Fabrizio Barbero ha eseguito brani di diverse epoche, dal gregoriano alla polifonia sacra fino al contemporaneo.

Il Coro “Full of Life” (cioè “Pieni di vita”) nato nel 2017, diretto da Francesca Gilli e composto da 35 giovani, ha proposto un repertorio molto vario spaziando dalla musica sacra a quella profana, con canti polifonici a cappella ed arrangiamenti pop di artisti italiani e stranieri.

Il concerto si è concluso con una coinvolgente e simpatica esibizione collettiva alla quale, oltre ai coristi, hanno partecipato anche gli spettatori.

Ai ringraziamenti finali di Davide Cravero è seguito il tradizionale, abbondante rinfresco offerto dagli organizzatori con il contributo dei panifici di Aldo Chiesa e Rimodotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza d’Alba.

Rinfresco sicuramente gradito ai numerosi presenti, cui la frescura serale non ha impedito di fermarsi a gustare fino in fondo questa tradizionale festa d’autunno, arrivata alla sua diciannovesima edizione. La promessa, come sempre, è di ritrovarsi al prossimo anno.